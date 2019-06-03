Мать-кукушка заявила, что бросила детей в хостеле из-за отсутствия дома света

При этом она долгое время не отвечала на звонки и сообщения как от администрации заведения, так и от полиции.

Следователи провели очную ставку между женщиной, которая бросила своих годовалых двойняшек в хостеле в районе Котельники, и сотрудницей этого заведения. Администратор хостела рассказала Лайфу, что только во время следственного мероприятия горе-мать наконец-то объяснила, почему на три дня бросила детей и не реагировала на просьбы забрать их. Однако объяснением это сама администратор Марина не считает.

— Она врёт всё. Говорила до этого, что она якобы детей няне оставила. Ну какая я няня? Я администратор хостела. Ей задали вопрос, почему она не объявилась после трёх дней. Хотя ей я писала СМС, следователи, сотрудники по делам несовершеннолетних писали. Она же всех блокировала. Она говорила, что у неё нет света и нет телефона. Ей сейчас нечего говорить, потому что такая ситуация, что надо как-то выкрутиться, — рассказала Марина.

Администратор хостела объяснила, что изначально согласилась женщине помочь с детьми из жалости.

— Ну это дети. Они, во-первых, недоношенные какие-то, маленькие, все сопливые. Ну как не помочь?! Я тут в хостеле взрослым-то людям помогаю, которых кинули на зарплаты, которым нечем заплатить за хостел. Я стараюсь помочь со своей зарплаты. Так как я и сама осталась без жилья, и люди мне старались помогать всем, — рассказала женщина.

Администратор хостела отметила, что сейчас мать-кукушка обижена на неё из-за того, что та обратилась в полицию. Но Марина уверена в правильности своих действий и надеется, что дети рано или поздно попадут в заботливую и любящую семью. Ведь помимо того, что они оказались брошены собственной матерью, их физическое состояние вызвало у женщины большие вопросы. В частности, несмотря на годовалый возраст, дети до сих пор ползают и не пытаются стоять на ногах, а на теле у них имеются заживающие следы от ожогов.

Напомним, 26 мая мать-кукушка оставила малышей в хостеле "на несколько часов", после чего пропала и не отвечала на звонки и сообщения. Администраторы сами покупали детское питание, варили каши и супы, кормили детей, а в полицию обратились лишь спустя пару дней. Малыши находятся под присмотром врачей. На женщину завели уголовное дело.

Ранее Лайф разбирался, как дети оказались одни и почему их могли бросить.