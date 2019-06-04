Зеленский подумает над сотрудничеством с Саакашвили

Сейчас команда президента Украины формируется и открыта к новым людям, идеям и подходам.

Президент Украины Владимир Зеленский может рассмотреть идею сотрудничества с экс-главой Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом сообщил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук в понедельник в эфире телеканала NewsOne.

У Стефанчука спросили, может ли Саакашвили стать частью команды Зеленского.

— Что касается Саакашвили, <...> этот вопрос будет обсуждаться, — ответил представитель президента.

По его словам, команда нового лидера Украины всё ещё формируется и к сотрудничеству планируется привлечь "как можно больше интересных людей". Главное, чтобы это были новые люди, "с новыми идеями и новыми подходами".

Напомним, 29 мая бывший лидер Грузии вернулся на Украину. По словам Саакашвили, сейчас он намерен развивать новые идеи в стране.