Зеленский подумает над сотрудничеством с Саакашвили

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Зеленский подумает над сотрудничеством с Саакашвили

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Фото © Flickr / European People's Party

Сейчас команда президента Украины формируется и открыта к новым людям, идеям и подходам.

Президент Украины Владимир Зеленский может рассмотреть идею сотрудничества с экс-главой Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом сообщил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук в понедельник в эфире телеканала NewsOne.

У Стефанчука спросили, может ли Саакашвили стать частью команды Зеленского.

Что касается Саакашвили, <...> этот вопрос будет обсуждаться, — ответил представитель президента.

По его словам, команда нового лидера Украины всё ещё формируется и к сотрудничеству планируется привлечь "как можно больше интересных людей". Главное, чтобы это были новые люди, "с новыми идеями и новыми подходами".

Напомним, 29 мая бывший лидер Грузии вернулся на Украину. По словам Саакашвили, сейчас он намерен развивать новые идеи в стране.

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