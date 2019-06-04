Глава полиции Киевской области увольняется из-за убивших ребёнка подчинённых

Двое сотрудников украинских правоохранительных органов были в состоянии сильного алкогольного опьянения в момент ЧП.

Руководитель Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке из-за ситуации с его подчинёнными, которые устроили тир во время застолья во дворе жилого дома и убили пятилетнего мальчика, игравшего неподалёку. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

— Как руководитель полиции Киевской области я несу ответственность за действия моих подчинённых. Я написал рапорт о моём увольнении и прошу главу Нацполиции отправить меня в самую горячую точку нашего государства, в ООС (Операция объединённых сил в Донбассе. — Прим. Лайфа), — говорится в сообщении.

Напомним, 31 мая в больницу Киевской области был доставлен пятилетний мальчик с пулевым ранением головы. После проверки места, где он был ранен, был обнаружен импровизированный тир из банок и стаканчиков, а также лежавшие на земле гильзы. Позже нашли и виновных — двух сотрудников полиции в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс внутри страны, президент Владимир Зеленский в "Фейсбуке" написал, что не позволит замять дело и виновные будут наказаны.