Неймара вызвали в суд для дачи показаний по делу об изнасиловании

Полиция конфискует телефон спортсмена, с которого он, предположительно, публиковал интимные снимки девушки, подавшей против него иск.

Нападающему французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймару вручили повестку в суд по делу об изнасиловании. Об этом пишет Globoesporte.

Представители следствия ждали футболиста у базы национальной команды 45 минут, чтобы тот подписал бумагу о том, что даст показания в участке 7 июня. В итоге Бразильская конфедерация футбола договорилась, чтобы Неймар сделал это после контрольных матчей сборной на следующей неделе.

Также полиция конфискует телефон 27-летнего спортсмена, с которого он, предположительно, опубликовал интимные снимки девушки, обвинившей его в изнасиловании.

Как сообщал Лайф, гражданка Бразилии обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании её Неймаром. С футболистом она якобы познакомилась в "Инстаграме", после чего они встретились 15 мая в Париже, где будто бы и было совершено преступление. В то же время отец футболиста назвал обвинения в изнасиловании вымогательством и утверждает, что у него с сыном есть бумаги, подтверждающие его слова.