Киевляне вышли на улицы с требованием наказать полицейских, застреливших ребёнка

У входа в здание МВД Украины люди оставляют цветы и игрушки, там действуют усиленные наряды полиции.

В Киеве более сотни человек вышли на митинг с требованием наказать полицейских, которых обвинили в убийстве пятилетнего ребёнка в городе Переяслав-Хмельницкий, сообщает ТАСС.

Киевляне собрались у здания МВД Украины, у входа которого они оставляют цветы и игрушки.

Некоторые собравшиеся также требуют отставки руководства ведомства. Сообщается, что несколько человек даже подожгли пиротехнические шашки. На месте акции действуют усиленные наряды полиции, однако они не препятствуют демонстрации.

Во вторник, 4 июня, пресс-служба МВД Украины сообщила о встрече главы ведомства Арсена Авакова и руководителя полиции Сергея Князева с мамой и бабушкой убитого пятилетнего Кирилла Тлявова. Министр пообещал проконтролировать расследование.

— Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно взаимодействовать с Госбюро расследований и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание, — сказал Аваков.

В то же время Князев рассказал, что все сотрудники полиции по Киевской области собираются перечислить свой однодневный заработок семье погибшего ребёнка. Он также пообещал предоставить необходимую помощь и взять на себя расходы на похороны.

31 мая в Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские решили "пострелять по банкам". Одна из пуль попала малышу в голову, он гулял неподалёку от своего дома. Ребёнок был экстренно госпитализирован, однако скончался от полученных травм 3 июня. Позже сообщалось о том, что глава полиции Киевской области увольняется.