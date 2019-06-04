Кличко предложил Саакашвили своё "политическое плечо" помощи

Мэр Киева отметил, что его партия будет поддерживать "эффективные шаги" реформирования Украины, которые предложит президент Зеленский.

Пока президент Украины Владимир Зеленский лишь раздумывает о сотрудничестве с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, лидер партии УДАР Виталий Кличко уже предложил возвернувшемуся в страну политику стать председателем его движения.

— Я видел сегодня обращение Михаила Саакашвили, политической силе которого создали препятствия для участия в выборах, поэтому я готов подставить политическое плечо, — сказал он.

По словам мэра Киева, их "союз сможет удвоить усилия ради изменений в стране". Он отметил, что по-прежнему будет оставаться лидером партии УДАР, а Саакашвили сможет занять в ней пост председателя.

Он также добавил, что его партия будет поддерживать "эффективные шаги" реформирования Украины, которые предложит президент Зеленский, а также шаги страны навстречу Европейскому союзу и НАТО, поскольку это "всегда было идеологией наших политических сил".

В конце Кличко добавил, что, несмотря на всё вышесказанное, он по-прежнему будет оставаться мэром украинской столицы, чтобы "сделать реальностью" все те обещания, которые он дал жителям города, ведь "так будет честно".

Ранее сам Саакашвили заявил, что его партии "Движение новых сил" отказали в регистрации, и попросил "дружеские силы о поддержке". Однако стоит отметить, что остаётся открытым вопрос, как Кличко удалось решить законодательные коллизии, ведь буквально в конце мая в партии Зеленского отказались взять экс-губернатора Одесской области с собой на выборы, поскольку он не прожил в стране необходимого количества лет.