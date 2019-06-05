Врачи рассказали Лайфу о тяжёлом состоянии Бари Алибасова

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Врачи рассказали Лайфу о тяжёлом состоянии Бари Алибасова

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Бари Алибасов. Фото © Сергей Виноградов / ТАСС

Продюсера госпитализировали с сильным ожогом пищевода, он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб.

Состояние российского продюсера Бари Алибасова оценивается как тяжёлое. Об этом Лайфу рассказали в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Состояние Бари Алибасова оценивается как тяжёлое, он находится в токсикореанимации. Температура у него нормальная, — рассказали медики.

Как сообщалось ранее, Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Его сын ранее сообщил, что жизни отца ничего не угрожает.

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