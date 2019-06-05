Милонов призвал предостеречь туристов от поездок в Чернобыль после сериала HBO

Поток туристов в зону отчуждения после выхода сериала телеканала HBO уже увеличился на 30%.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил, что Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) могло бы предостеречь граждан от поездок в Чернобыль.

— И нормально просто предостеречь: "Ребята, вот то, что вы видите на картинке, — вы видите на картинке с экрана, а то, что вы увидите там, может быть очень захватывающе и чарующе, но это смертельно опасно", — сказал парламентарий агентству "Москва".

Милонов подчеркнул, что все, кто учился в школе, знают о том, что поездки в зону отчуждения несут в себе неоправданный риск, так как в подобных местах радиация остаётся очень долго.

Также депутат выразил надежду, что сериал покажет зрителям опасность халатного отношения к радиации.

Ранее сотрудники украинских турфирм заявили, что после выхода сериала "Чернобыль" поток туристов в зону отчуждения Чернобыльской АЭС увеличился на 30%.

Как сообщал Лайф, "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным.