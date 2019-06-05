"Ненасытные". Гройсман пообещал "вернуть на землю" руководство "Нафтогаза"

Политик обвинил компанию в попытке нажиться на тарифах для населения, а также пригрозил натравить аудиторов из Счётной палаты, Антимонопольного комитета и фискальной службы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что правительство обяжет "Нафтогаз" снизить внутренние цены на топливо, а также инициирует проверку формирования тарифов. Заявление прозвучало на заседании кабмина в среду.

— Ненасытные! — отозвался Гройсман о руководстве компании. — Мы сегодня примем решение, которое вернёт их на землю.

По словам премьера, "Нафтогаз" утвердил цены, которые выше рыночных на июнь месяц, и то же самое компания планирует сделать и в июле. Однако правительство разработало комплекс мер, который должен пресечь злоупотребления своим монопольным положением со стороны "Нафтогаза". В их числе — комплексная проверка, к которой планируют привлечь Счётную палату, Антимонопольный комитет, фискальную службу и аудиторов.

Ранее стало известно, что Украина закупает газ у Европы в два раза дороже из-за требований Международного валютного фонда. Сейчас цена за одну тысячу кубов составляет менее 200 долларов, однако Киев вынужден платить 300–320 долларов за те же объёмы.

Вместе с тем стало известно, что "Нафтогаз" заинтересован в переговорах с Россией относительно нового контракта.