"Ненасытные". Гройсман пообещал "вернуть на землю" руководство "Нафтогаза"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что правительство обяжет "Нафтогаз" снизить внутренние цены на топливо, а также инициирует проверку формирования тарифов. Заявление прозвучало на заседании кабмина в среду.
— Ненасытные! — отозвался Гройсман о руководстве компании. — Мы сегодня примем решение, которое вернёт их на землю.
По словам премьера, "Нафтогаз" утвердил цены, которые выше рыночных на июнь месяц, и то же самое компания планирует сделать и в июле. Однако правительство разработало комплекс мер, который должен пресечь злоупотребления своим монопольным положением со стороны "Нафтогаза". В их числе — комплексная проверка, к которой планируют привлечь Счётную палату, Антимонопольный комитет, фискальную службу и аудиторов.
Ранее стало известно, что Украина закупает газ у Европы в два раза дороже из-за требований Международного валютного фонда. Сейчас цена за одну тысячу кубов составляет менее 200 долларов, однако Киев вынужден платить 300–320 долларов за те же объёмы.
Вместе с тем стало известно, что "Нафтогаз" заинтересован в переговорах с Россией относительно нового контракта.
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