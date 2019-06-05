МАК реконструировал полёт сгоревшего в Шереметьево "суперджета"

Отчёт о катастрофе будет включать в себя анализ полёта, состояние лайнера, описание действий экипажа и всех наземных служб — от диспетчерской до пожарной.

Межгосударственный авиационный комитет реконструировал полёт разбившегося в Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот".

Техническая комиссия составила схемы крушения лайнера, изучила фрагменты воздушного судна, проанализировала полученную информацию, провела расшифровку и анализ данных бортовых и наземных средств объективного контроля, а также видеозаписей камер наружного наблюдения.

— На основании данных средств объективного полёта была представлена полная реконструкция полёта с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево, — рассказали в пресс-службе комитета.

В ближайшее время будет опубликован предварительный отчёт об авиакатастрофе. Как сообщалось, он подготовлен "опытнейшими специалистами" и включает в себя анализ полёта, состояния самолёта, описание действий экипажа и всех наземных служб — от диспетчерской до пожарной.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.