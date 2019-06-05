Садальский посчитал, что Алибасова могли отравить

По мнению актёра, стакан с жидкостью для очистки труб продюсеру могли подсунуть близкие люди.

Актёр Станислав Садальский считает, что продюсера Бари Алибасова могли отравить его близкие. Об этом он заявил на своей странице в "Инстаграме" и опубликовал старую фотографию с Алибасовым и его женой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

— Хоть мы сейчас с ним не общаемся, но стало безумно жалко и обидно за Бари... Такие спиногрызы сами не могут заработать, только рвут на части бабку, — написал актёр.

Как предполагают СМИ, под "спиногрызами" актёр подразумевал внучку Федосеевой-Шукшиной и возлюбленную внука актрисы.

Между тем состояние Бари Алибасова остаётся тяжёлым. Врачи обнаружили у продюсера сильнейшие ожоги желудка и пищевода из-за того, что он выпил средство для промывки труб. Токсиколог и врач высшей категории рассказал Лайфу, что у Алибасова могут возникнуть осложнения.