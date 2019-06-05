Ликвидатор аварии на ЧАЭС заявил о безопасности туров в Чернобыль

Бывший командир взвода радиационной разведки Сергей Мирный, принимавший участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, опроверг заявление депутата Госдумы РФ Виталия Милонова об опасности поездок в Чернобыль. В разговоре с НСН Мирный сообщил, что уровень радиации в той местности не превышает показателей Киева.

— За однодневное посещение чернобыльской зоны туристы получают такую дозу [радиации], какую они получают за один-два часа перелёта в современном самолёте. Только в самолёте это гамма-излучение из космоса идёт, а здесь — от остаточных фрагментов топлива. То есть оно совершенно незначительное, — рассказал специалист.

По его словам, подобную дозу радиации туристы могут получить за три дня посещения Киева. При этом Мирный подчеркнул, что в столице Украины совершенно нормальный уровень радиации.

Он уточнил, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы зона отчуждения получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мирный отметил, что она чётко соответствует формальным критериям.

Ранее сотрудники украинских турфирм заявили, что после выхода сериала "Чернобыль" поток туристов в зону отчуждения Чернобыльской АЭС увеличился на 30%. После этого депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал предостеречь туристов от поездок в Чернобыль.