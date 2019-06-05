Предполагаемый убийца бывшего спецназовца арестован на два месяца

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Предполагаемый убийца бывшего спецназовца арестован на два месяца

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Сергей Ходжанян. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Ещё один обвиняемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, безработный гражданин России Сергей Ходжанян, арестован на два месяца. Соответствующее решение вынес Красногорский городской суд Московской области.

Свою вину 42-летний мужчина не признал и заявил, что хотел "просто помочь". При этом, по данным представителя СКР, его вина полностью подтверждается собранными материалами уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее суд на два месяца арестовал Нарека Степаняна по обвинению в убийстве Белянкина.

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