Предполагаемый убийца бывшего спецназовца арестован на два месяца

Ещё один обвиняемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, безработный гражданин России Сергей Ходжанян, арестован на два месяца. Соответствующее решение вынес Красногорский городской суд Московской области.

Свою вину 42-летний мужчина не признал и заявил, что хотел "просто помочь". При этом, по данным представителя СКР, его вина полностью подтверждается собранными материалами уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее суд на два месяца арестовал Нарека Степаняна по обвинению в убийстве Белянкина.