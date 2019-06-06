Солист "На-На" рассказал о состоянии Алибасова

Музыкальному продюсеру Бали Алибасову предстоит провести три дня на обезболивающих препаратах. Об этом в беседе с агентством городских новостей "Москва" рассказал солист группы "На-На" Владимир Лёвкин.

— У меня последняя информация о тяжёлом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще, — заявил Лёвкин.

Как сообщалось ранее, Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Отметим, что у продюсера ожог пищевода четвёртой степени. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Ранее СМИ сообщили о смерти продюсера, однако вскоре данную информацию опроверг его пресс-секретарь.