Адвокат Жорин рассказал о завещании Алибасова

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что музыкальный продюсер Бали Алибасов составил завещание ещё семь лет назад. Об этом юрист написал в своём твиттере.

— 7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня, — отмечает Жорин.

На сообщения СМИ о якобы смерти продюсера адвокат отреагировал фразой, что "наследники взволнованы, но Бари всех обломал".

Как сообщалось ранее, Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Отметим, что у продюсера ожог пищевода четвёртой степени. Сейчас решается вопрос об операции.