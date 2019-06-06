Адвокат Жорин рассказал о завещании Алибасова

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что музыкальный продюсер Бали Алибасов составил завещание ещё семь лет назад. Об этом юрист написал в своём твиттере.
— 7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня, — отмечает Жорин.
На сообщения СМИ о якобы смерти продюсера адвокат отреагировал фразой, что "наследники взволнованы, но Бари всех обломал".
Как сообщалось ранее, Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Отметим, что у продюсера ожог пищевода четвёртой степени. Сейчас решается вопрос об операции.
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