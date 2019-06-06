После убийства пенсионерки в Калмыкии полицейские спрятали её тело в трубе

30 мая между одним из участковых и женщиной произошёл конфликт, в ходе которого полицейский задушил оппонентку и вызвал двух стражей порядка, чтобы они помогли ему спрятать тело.

Подозреваемые в убийстве 65-летней жительницы столицы Калмыкии после совершения преступления вывезли её тело и спрятали в бетонированной трубе. Такую версию отрабатывает СУ СК России по региону.

Следователи отмечают, что между участковым и женщиной 30 мая произошёл конфликт, в ходе которого полицейский задушил оппонентку, а затем вызвал двух стражей порядка, чтобы они помогли ему спрятать тело.

Как сообщалось ранее, позднее тревогу забили родственники убитой женщины. Полицейские задержали двух подозреваемых, ещё один объявлен в розыск.