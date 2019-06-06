Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова

На фоне стресса у Шукшиной обострилась болезнь, связанная с нарушением сердечного ритма.

Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на подругу Алибасова звёздного диетолога Марият Мухину.

— У Лидии Николаевны обострилась мерцательная аритмия. Ей самой понадобилась помощь. С Бари сын, по нашим данным, но телефоны не берут пока, — рассказала Мухина, — Вот и сейчас она буквально слегла, так переживает за мужа.

Кроме того, отвечая на один из вопросов, диетолог заметила, что первым, кому позвонил Алибасов после отравления, стал его помощник Сергей Моцарь, вторым — сын Бари Бариевич. Только после этого была вызвана карета скорой помощи.

Напомним, что музыкального продюсера Бари Алибасова за два дня до 72-летия экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с сильным ожогом пищевода. Он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Отметим, что у продюсера ожог пищевода четвёртой степени. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.