Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера

Российская супермодель Ирина Шейк съехала из особняка в Лос-Анджелесе, в котором жила с американским актёром Брэдли Купером. Об этом сообщает The Sun.

— Между Брэдли и Ириной всё сильно остывает. В течение нескольких месяцев их отношения оставляли желать лучшего, и Ирина решила, что будет лучше, если она переедет к себе. Не похоже, что им осталось долго быть вместе, — цитирует издание источник, близкий к паре.

Напомним, слухи о том, что в отношениях модели и актёра не всё гладко, появились в прошлом году, когда Купер представил фильм "Звезда родилась", в котором снялся вместе с Леди Гагой. Актёр и певица всячески отрицали свой роман. На днях СМИ сообщили, что, несмотря на двухлетнюю дочь, отношения Шейк и Купера находятся на грани разрыва.