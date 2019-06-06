Музыкального продюсера Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон, в котором он может пробыть в течение трёх дней. Об этом сообщил участник группы "На-На" Владимир Лёвкин.

— Он находится в состоянии медикаментозного сна и пробудет в нём ещё, вероятно, три дня, включая сегодняшний. Но это не кома, — пояснил Лёвкин агентству "Москва".

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Алибасов в коме, однако эта информация не подтвердилась.

Напомним, 4 июня Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Отметим, что у продюсера ожог пищевода четвёртой степени. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.