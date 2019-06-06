Мединский об удалённых сценах "Рокетмена": В жизни есть много более интересного

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал решение прокатчиков об удалении некоторых сцен из фильма "Рокетмен" об Элтоне Джоне. В комментарии Лайфу он отметил, что в жизни человека присутствуют куда более увлекательные вещи, чем пикантные моменты из данной киноленты.

— Вы знаете, есть в жизни много интересного, помимо этих 1,5 минут (именно столько было вырезано из фильма). Искренне жаль людей, у которых нет ничего более интересного, чем эти 1,5 минуты, — прокомментировал Мединский.

Напомним, ранее представитель кинокомпании "Централ партнершип" рассказал, что изменения были внесены в фильм "для соответствия картины законодательству РФ". Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский отрицает вмешательство ведомства в российский вариант киноленты о британском певце.

В свою очередь самого Элтона Джона, чью биографию и представляет кинолента, также возмутило решение прокатчика в России вырезать часть сцен, "являющихся подлинным отражением экстраординарной жизни" британского певца.