Вашингтон опасается, что Россия произвольно установит границы шельфа в Арктике

США тревожит вероятность того, что Россия в одностороннем порядке определит границы своего континентального шельфа в Арктике, если её разочарует решение международных организаций. Такое мнение выразили в стратегии Пентагона в Арктике, опубликованной 7 мая.

По мнению авторов отчёта, безопасность самостоятельно определённых территории Россия якобы будет обеспечивать своим военным потенциалом.

При этом в документе признали, что вплоть до настоящего момента власти страны придерживались международного законодательства в вопросе определения шельфа.

В стратегии подчеркнули, что Арктика является потенциальным направлением для нападения на США. Осознавая этот факт, авторы документа предложили отражать существующие угрозы "без разжигания стратегического соперничества", а именно — укрепляя сотрудничество с партнёрами, реагируя на угрозы, и продолжая учения не только в рамках НАТО, но и в других форматах.

Ранее сообщалось, что в Исландии и в США обеспокоились ростом военного влияния России в Арктике. Советник американского президента Джон Болтон даже призвал "бросить вызов" российской стороне.