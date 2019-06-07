Лайнер SSJ-100 задержан на пять часов в Екатеринбурге из-за неисправности

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" задержан в аэропорту Кольцово более чем на пять часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Лайнер должен был вылететь из Екатеринбурга в 6:25 мск в Новый Уренгой с промежуточной посадкой в Салехарде, но сейчас его вылет назначен на 11:30 мск.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика сообщает, что причиной задержки стала техническая неисправность.

Напомним, особое внимание к Sukhoi Superjet 100 приковано после того, как лайнер этой модели авиакомпании "Аэрофлот" загорелся в аэропорту Шереметьево после жёсткой посадки. Тогда погиб 41 человек.