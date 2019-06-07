Названа дата выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы"

В ведомстве решили не держать животных в неволе до конца лета. Специалисты уже занимаются вопросом освобождения.

Косаток и белух, которые находятся в "китовой тюрьме" в Приморье, скорее всего, выпустят на волю в ближайшие 10 дней. Об этом РИА "Новости" заявил глава "Росрыболовства" Илья Шестаков.

— Мы ведём работу, возможно, что выпуски начнутся в течение ближайших 10 дней. Дальше будем смотреть, но пока программа рассчитана до сентября, — сказал Шестаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума — 2019.

90 белух и 11 косаток были доказательством незаконного отлова водных биоресурсов несколькими компаниями. С ноября 2018 года животные находились в бухте в Приморье. За их освобождение выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.

На днях министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что животных выпустят на волю до конца лета.