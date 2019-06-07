Заммэра Якутска задержали по подозрению во взятке в 114 млн рублей

В обмен на взятку чиновник подписал разрешение на увеличение этажности одного из строящихся жилых домов в городе.

Заммэра Якутска был задержан по подозрению в получении взятки недвижимостью на общую сумму в 114 миллионов рублей. Об этом сообщатся на официальном сайте регионального следственного управления СК России.

По данным следствия, заместитель главы города получил от строительной компании взятку в виде недвижимости в строящемся жилом доме (1491 квадратный метр) на сумму 114 миллионов рублей.

В обмен на взятку, согласно предварительной информации, чиновник выдал разрешение на увеличение этажности здания с тринадцати до шестнадцати этажей.

При этом передача взятки осуществлялась через двух посредников в пользу строительного предприятия, владельцем и учредителем которого являлся сам заммэра до того, как в 2018 году перешёл на работу в администрацию Якутска.

Чиновник, личность которого пока не раскрывается, и его посредники были задержаны 7 июля. В настоящий момент продолжается расследование, проводятся следственные действия.

Ранее Лайф писал, что 24 апреля в мэрии столицы Якутии прошли обыски. Они велись в городском управлении физической культуры и спорта. В мае этого года правоохранительные органы вновь провели следственные мероприятия, в частности — в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова.