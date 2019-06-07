Брэдли Купер и Ирина Шейк официально расстались

44-летний актёр Брэдли Купер и 33-летняя модель Ирина Шейк уже решают, как разделить опеку над общей дочкой — двухлетней Леей Де Сьен. Пара официально рассталась, сообщил журнал PEOPLE.
Знакомые актёра считают, что знаменитости разошлись из-за излишней публичности Шейк. Пока официальные представители пары не комментируют информацию.
Накануне стало известно, что российская модель съехала из дома актёра в Лос-Анджелесе, забрав дочку. Источники, близкие к семье, рассказали журналистам, что отношения пары давно разладились.
Напомним, Брэдли Куперу приписывали роман с Леди Гагой, однако певица позже всё опровергла.
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