Премьер Словакии заявил, что санкции против России не помогают никому

Премьер Словакии Петер Пеллегрини заявил, что антироссийские санкции не помогают никому, в том числе и Европейскому союзу.

— Есть позиция Европейского союза. Словакия — член Евросоюза, и в целом мы поддерживаем. Но есть также позиция Словацкой Республики. И честно скажу, мы не считаем, что санкции кому-то помогают: не помогают Европейскому союзу, не помогают и Российской Федерации, — заявил политик во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам политика, сейчас в ЕС ведётся обсуждение относительно того, как долго необходимо продолжать антироссийские санкции. Он подчеркнул, что Словакия всегда предпочитает санкциям диалог и общение.

Пеллегрини отметил, что из-за сложившейся ситуации между странами снизились обмены, и констатировал, что в настоящий момент "наблюдается медленный подъём".

Ранее Пеллегрини рассказал о значительном ущербе для Словакии из-за санкций против России.

Решения по продлению или вводу санкций уполномочен принимать Совет Европейского союза или Европейский совет на уровне глав государств. Ближайшее крупное заседание Совета ЕС на министерском уровне запланировано на 17 июня.