PR-директор Алибасова объяснил, зачем семье продюсера судиться с "Кротом"

Сейчас адвокаты определяют перспективы дела и сумму ущерба, который был причинён здоровью Бари Каримовича.

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал Лайфу, что именно сподвигло семью продюсера задуматься о подаче иска к производителю средства для очистки труб. Главная причина кроется не в деньгах.

— Призвать общественность, контролирующие органы быть внимательными, — заявил Горжанкин.

По версии родственников, Бари Алибасов легко мог перепутать бутылку "Крота" с питьевым йогуртом, а не с лимонадом, как сообщали СМИ. Поэтому нужно "наладить порядок на рынке этих опасных химикатов". Пока же адвокаты определяют перспективы дела и сумму возмещения ущерба, причинённого здоровью Алибасова.

Также Вадим Горжанкин рассказал, что Бари Алибасов пробудет в медикаментозном сне до вечера субботы или воскресенья. То, что его состояние ухудшилось, — ложь. Неправда и то, что продюсер подключён к аппарату искусственного дыхания и что его будут оперировать.

— Кто-то там занимается этим, непонятно по какой причине, постоянно распространяет непроверенную информацию, — подытожил PR-директор.