Жена Алибасова собирается судиться с производителем средства для очистки труб

Но сначала близкие продюсера подсчитают, на какую сумму причинён ущерб его здоровью.

Семья музыкального продюсера Бари Алибасова собирается подать в суд на производителя средства для очистки труб "Крот". По этому поводу принято "принципиальное решение". Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва".

— Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина, решила подать иск на ООО "АМС Медиа" — производителя жидкого средства "Крот. Чистые трубы", — заявил PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

Близкие продюсера винят именно компанию-производителя в том, что Алибасов выпил опасную жидкость. В трагический момент продюсер, страдающий плохим зрением, был без очков и мог перепутать бутылку чистящего средства с йогуртом. Внешнее сходство якобы есть. При этом у химиката нет какого-либо резкого запаха.

— Крышка не имеет дополнительного фиксатора, как у других опасных для организма жидкостей, используемых в сантехнических целях, — заявил помощник продюсера Сергей Моцарь.

На какую сумму здоровью Алибасова причинён ущерб, будет определено в ближайшее время. В семье продюсера надеются, что своим примером они уберегут от подобных происшествий многих людей.

Отметим, что продюсер находится в состоянии медикаментозного сна. Из-за его тяжёлого состояния у Лидии Федосеевой-Шукшиной накануне обострилась аритмия, и ей тоже потребовалась медицинская помощь.