Бари Алибасов — младший рассказал о состоянии отца

Продюсер Бари Алибасов начал дышать самостоятельно, поскольку медикам удалось справиться с ожогом дыхательных путей. О состоянии музыканта рассказал его сын, Бари Алибасов — младший.
— Справились с ожогами дыхательных путей. Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Опасность в том, что если ожог неправильно срастётся, то фактически у него не будет проходимости, закупорится всё, — цитирует сына РИА "Новости".
По словам Алибасова-младшего, отец сейчас самостоятельно дышит, но всё ещё находится в состоянии медикаментозного сна. Он надеется, что до 10 июня станет понятно, нужно ли принимать какие-то радикальные меры.
Напомним, 4 июня Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Отметим, что у продюсера ожог пищевода четвёртой степени. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
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