Бари Алибасов — младший рассказал о состоянии отца

Основатель группы "На-На" попал в больницу после того, как по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб.

Продюсер Бари Алибасов начал дышать самостоятельно, поскольку медикам удалось справиться с ожогом дыхательных путей. О состоянии музыканта рассказал его сын, Бари Алибасов — младший.

— Справились с ожогами дыхательных путей. Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Опасность в том, что если ожог неправильно срастётся, то фактически у него не будет проходимости, закупорится всё, — цитирует сына РИА "Новости".

По словам Алибасова-младшего, отец сейчас самостоятельно дышит, но всё ещё находится в состоянии медикаментозного сна. Он надеется, что до 10 июня станет понятно, нужно ли принимать какие-то радикальные меры.

Напомним, 4 июня Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Отметим, что у продюсера ожог пищевода четвёртой степени. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.