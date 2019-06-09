Свидетели рассказали подробности группового убийства спортсмена в Москве

По словам очевидца, группа отдыхавших в парке пьяных мужчин специально задирала прохожих, чтобы развязать конфликт.

Убитый в столичном парке в Южном Бутове мастер спорта по греко-римской борьбе 34-летний Сергей Чуев получил смертельный удар в голову, когда отвлёкся на жену во время драки с толпой мужчин. Такие свидетельские показания публикует газета "Московский комсомолец" со ссылкой на участника конфликта, который тоже пострадал от нападения преступников.

Как рассказал изданию местный житель, в ночь на 8 июня на Черневском пруду в районе дома № 123 по Южнобутовской улице он с другом шёл через парк. Впереди они увидели группу мужчин — выходцев из одной из южных республик, которые распивали спиртное и вели себя вызывающе. По словам свидетеля, в тот момент с ним на дороге поравнялся Сергей — он шёл с супругой. И хотя люди не были знакомы, они быстро договорились держаться вместе, чтобы безопаснее пройти мимо группы хулиганов. К ним присоединилась ещё одна девушка, беременная.

— Такой небольшой группкой мы пошли вперед. Тем не менее, проходя мимо компании агрессоров, мы всё же получили несколько едких замечаний в свой адрес, а также пошлых комментариев в адрес девушек. Сергей в долгу не остался и предложил мужчинам "вести себя поспокойнее". С этого всё и началось, — рассказал мужчина.

Непосредственным зачинщиком драки свидетель называет молодого человека в жёлтой футболке, именно он начал перепалку с Сергеем. Сразу после начала драки на помощь приятелю прибежала вся толпа хулиганов, и они начали избивать всех подряд, в том числе и женщин.

— Били без разбора всех: супругу Сергея ударили по лицу, Анастасию толкнули, она упала и содрала локти, Дмитрий получил несколько ударов по голове, а его другу сломали руку. Но больше всего доставалось Сергею Чуеву, который оборонялся активнее других и старался обезвредить нападавших. В какой-то момент зачинщик в жёлтой футболке оказался в пруду, тогда его товарищи стали оттеснять и Сергея к водоёму, — приводит слова собеседника газета.

Дмитрий отмечает, что в какой-то момент Сергей оказался в воде и драка продолжилась уже там. Жена спортсмена стала кричать, требовать прекратить избиение. Однако на её крик прежде всего отреагировал Сергей. Он отвлёкся и пропустил удар ногой в голову, после чего упал в воду и уже не смог сам подняться. Только после этого нападавшие скрылись. Дмитрий с другом достали спортсмена из воды. Сергей еле дышал, а спустя час скончался.

Как сообщал Лайф, по факту убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Позднее в районе, где и произошло преступление, прошла операция по задержанию подозреваемых. В общей сложности было задержано семь человек. Расследование продолжается.