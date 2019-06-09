Орешкин оценил влияние торговой войны США и Китая на Россию

По мнению министра, подобные противостояния являются сдерживающим фактором роста экономики страны.

Происходящие в мире торговые конфликты, в том числе между США и Китаем, спровоцируют стагфляцию в мире и негативно отразятся на экономике России. Об этом заявил ТАСС глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на полях встречи министров G20 в японской Цукубе.

— Это, конечно, негативная история, она будет в том числе негативно влиять на Россию, будет сдерживающим фактором роста экономики у нас в стране, — говорит министр.

По словам Орешкина, США не смогут избежать негативных последствий для своей экономики, если продолжат политику повышения тарифов в торговой войне с Китаем. Он уверен, что странам необходимо договариваться жить по единым правилам, которые устраивают всех. Однако сейчас министр констатирует, что представителям "большой двадцатки" в Цукубе договориться не удаётся: Россия, Китай и ЕС говорят об одном, а США — о другом.

Торговый спор между США и Китаем обострился в начале мая, когда Вашингтон в одностороннем порядке решил поднять пошлины на китайские товары до 25%. В свою очередь Пекин заявил о введении пошлин на американские товары с 1 июня.