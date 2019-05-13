Китай с 1 июня введёт ответные пошлины на товары из США

Власти КНР объявили о введении с 1 июня ответных пошлин в размере до 25% на часть продукции, ввозимой из Соединённых Штатов.

На товары из США будут введены пошлины в размере 10%, 20% и 25%, нынешняя пошлина в 5% также будет сохранена.

Увеличение пошлины до 25% коснётся порядка 2500 американских товаров, до 20% — более 1000.

Напомним, в начале мая США в одностороннем порядке решили поднять пошлины на китайские товары до 25%. Некоторое время спустя президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что это решение может быть отменено. Он отметил, что в торговых отношениях с Пекином Вашингтон находится в том положении, в котором хочет быть.