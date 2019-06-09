Украинской школьнице запретили приходить на выпускной за её принадлежность к УПЦ

Решение о запрете приходить на празднование выпускного девушке и её маме было принято на общем родительском собрании.

В одной из школ Черновицкой области на Украине девятикласснице Кристине Велущак и её родителям официально запретили участвовать в праздновании школьного выпускного за церковную принадлежность семьи. На родительском собрании в преддверии окончания обучения в школе было отмечено, что семья Велущак является прихожанами канонической Украинской православной церкви (УПЦ), а не недавно созданной православной церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, инициатором подобного запрета стала активистка новой украинской церкви Иванна Петей. Также сообщается, что в регионе это далеко не первый случай травли семьи и верующих УПЦ из-за религиозных воззрений.

В частности, в школе, где училась Кристина, с подачи директора учебного заведения в обязательном порядке проводятся молебны по канонам новосозданной церкви, разучиваются молитвы хора ПЦУ и т.д. Хотя, по украинским законам, церковь отделена от государственной власти и системы образования.

Тем не менее Кристина и её мама всё же пришли на неофициальную часть празднования. Однако, например, фотографирование учащихся класса прошло без Кристины. В этот момент девушка находилась в стороне, за кадром.

Напомним, давление на каноническую церковь на Украине возросло после того, как патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской "новой церкви", которую возглавил "митрополит" Епифаний Думенко.

После этого в Сети регулярно всплывают сообщения о происшествиях в храмах. Например, как сообщал Лайф, в апреле сторонники "новой церкви" захватили храм в селе Полесское Ровенской области.