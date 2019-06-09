Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана

Его кандидатура была предложена первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

Кандидат в президенты Казахстана от партии "Нур Отан" Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах, согласно данным экзитполов института "Общественное мнение".

— Партия "Нур Отан" набрала более 80% голосов, — сообщила директор института Айгуль Садвокасова.

Согласно последним данным, Токаев набирает 82,15% голосов. За Коммунистическую народную партию Казахстана отдали голос 7,5% избирателей, за партию "Ак жол" — 7,17%. Менее одного процента получила "Бiрлiк" — 0,31%. У Общенациональной социал-демократической партии и "Ауыл" по 2,3% голосов.

Напомним, в марте президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку, после чего временным лидером страны стал Токаев, в прошлом спикер парламента. Его кандидатуру в президенты предложил лично Назарбаев.