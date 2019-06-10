В НАТО обеспокоены политическим кризисом в Молдавии

Официальный представитель организации напомнила о готовности поддержать государство в реформации институтов обороны и безопасности.

НАТО беспокоится за политический кризис в Молдавии и призывает стороны конфликта к сдержанности и урегулированию ситуации с помощью диалога, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в Twitter.

— НАТО с обеспокоенностью следит за политическим кризисом в Республике Молдова. Мы призываем все политические силы страны проявлять спокойствие и сдержанность и урегулировать разногласия путём диалога и при полном уважении верховенства права, — написала она.

По словам Лунгеску, избранным демократическим путём лидерам Молдавии необходимо работать сообща, чтобы преодолеть нынешний кризис.

Представитель организации также напомнила, что НАТО готова оказать поддержку Молдавии в реформации институтов обороны и безопасности, и отметила близкое партнёрство на протяжении более 25 лет.

— Мы по-прежнему привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности республики, — сказано в сообщении.

Напомним, парламент Молдавии единогласно принял декларацию, признающую страну "захваченным государством". Документ объявил большинство госструктур поражёнными коррупцией. Текущей обстановкой в стране озаботились не только в НАТО, но и в Евросоюзе.