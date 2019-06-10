СМИ: Более 90 офицеров сил безопасности отправлены в отставку в Судане

Более 90 офицеров Службы безопасности и разведки Судана были отправлены в отставку и на досрочную пенсию на фоне протекающего в стране политического кризиса. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается в статье, официального разъяснения по ситуации от представителей Военного совета Судана пока не поступало, источники причины такого решения не уточняют.

Политическая напряжённость в стране перешла на новый уровень 11 апреля текущего года, когда после многомесячных протестов армия свергла с поста погрязшего в коррупции президента Омара аль-Башира, простоявшего "у руля страны" 30 лет. Также был распущен парламент и приостановлено действие конституции, а власть в стране была передана созданному Военному совету.

Оппозиция призвала к скорейшему формированию гражданского правительства и объявила забастовку против Военного совета. Уже 3 июня полиция Судана при поддержке спецназа зачистила площадь перед штаб-квартирой главного командования вооружённых сил от протестующих. Согласно последним данным оппозиционного Комитета врачей Судана, погибло уже 117 человек. По официальным данным, эта цифра меньше в два раза.