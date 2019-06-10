Сын Алибасова сообщил об осложнениях у отца

Один из ожогов, полученных в результате отравления, зарастает неправильно, поэтому существует угроза закупорки кишечника.

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что у его отца появились осложнения после отравления химикатом для промывки труб. Об этом он рассказал "Комсомольской правде".

По словам Бари Бариевича, продюсер всё ещё находится в медикаментозном сне, "чтобы все силы организма пошли на восстановление".

Он отметил, что осложнений желудка и дыхательных путей у Алибасова-старшего нет, однако один из ожогов "зарастает неправильно", из-за этого есть риск закупорки кишечника.

Алибасов оказался не единственным, кто отравился "Кротом". В апреле от жидкости скончалась женщина, перепутав её с пищевым продуктом. В связи с этим Роспотребнадзор проведёт внеплановую проверку химиката.