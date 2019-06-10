Зеленский решил сменить всех губернаторов

Таким образом он намерен продолжить курс по "нокаутированию" старой системы власти.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении абсолютно всех губернаторов. Хотя ранее сообщалось о подготовке указа об увольнении лишь 13 из 24 глав областных госадминистраций. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

— На самом деле президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы, но сейчас речь идёт на самом деле о 13, — заявила журналистам Мендель, отметив, что параллельно идёт процесс поиска профессионалов, которые должны прийти на смену уволенным.

Отметим, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о поддержке решения Владимира Зеленского об обновлении губернаторского корпуса. Правительство даже одобрило проекты указов президента Украины, однако они также касались только 13 глав регионов.

Напомним, одним из первых указов нового лидера Незалежной Владимира Зеленского стал указ о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов в парламент, которые должны состояться 21 июля. Позднее президент Украины пообещал, что это будет далеко не единственным шагом по смене системы власти, доставшейся ему от экс-лидера страны Петра Порошенко. Зеленский сказал, что намерен "нокаутировать" старую систему власти.