Спасшая девушку с пулевым ранением в Уфе врач рассказала Лайфу детали расстрела

Рана жертвы была серьёзной, однако её вовремя доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

Врач, которая спасла девушку от огнестрельного ранения в Уфе, рассказала Лайфу об обстоятельствах расстрела двух людей в автомобиле.

Виктория, акушер городской больницы, возвращалась от родителей на машине и услышала непонятные звуки. Сначала врач подумала, что это неполадки в автомобиле.

— Убавила музыку, повернула голову, а там ситуация так обстояла, что на крыше машины прыгает какой-то молодой человек, потом он начал выбивать лобовое стекло, — рассказала она.

Заметив в салоне автомобиля людей, Виктория припарковалась и вышла к белой "Приоре".

— Там по факту было ясно, что это то ли выстрелы, что молодой человек уже не подавал признаков жизни, потому что ранения были очень серьёзные, оружие было именно боевое, — отметила врач.

Затем Виктории рассказали, о раненой пассажирке. По словам врача, у девушки было два ранение, одно из которых было получено именно от выстрела.

— Ранение было проникающее, состояние внутренних органов я уж там не могу сказать. Я тампонировала рану, чтобы максимально предотвратить кровотечение, привела её в то положение, при котором было удобно оказывать помощь, — сообщила Виктория.

До прибытия скорой помощи она следила за состоянием девушки. После прибытия бригады раненую сразу погрузили в машину и отвезли в ближайшую больницу.

— Там ей доктора оказали помощь. Там я уже была абсолютно не нужна, там была реанимационная бригада, — заявила Виктория.

После произошедшего она осознала, что всё могло обернуться по-другому. Когда Виктория переходила дорогу к автомобилю, в руках у стрелявшего всё ещё было оружие.

— Мы же не знаем реакцию этого человека — может быть, он в толпу бы начал стрелять. Потом уже только сотрудники ему наручники надели, положили в пол лицом, — сказала Виктория.

Однако лица стрелявшего она не запомнила, поскольку изначально бежала к машине, где был уже застреленный водитель. Только потом очевидцы рассказали, что в "Приоре" находилась девушка.

— Я постоянно слышала от неё вопросы: "А у меня много крови течёт? А что с моими органами? А я буду жить? У меня кружится голова", — сказала собеседница Лайфа.

Однако наружного кровотечения у девушки не было и, по словам Виктории, "всё обошлось", хотя ранение было сильным.

Напомним, 9 июня 25-летний житель Уфы расстрелял своего знакомого в автомобиле "Лада-Приора", который занял ему денег. В машине также находилась подруга кредитора. Водитель погиб на месте, а девушка получила серьёзное ранение. Стрелка задержали при попытке скрыться с места преступления.