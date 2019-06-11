Роспотребнадзор хочет запретить уничтожать еду, пригодную к употреблению

Также в ведомстве хотят остановить производство одноразовых пакетов из пластика для розничной торговли.

Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Об этом говорится в перечне предложений ведомства, которые были подготовлены по запросу Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

— ...Считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, которые пригодны для употребления в пищу, — поясняется в документе, размещённом на сайте СПЧ.

Роспотребнадзор также предложил законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов как источников биоэнергетики.

Также ведомство высказалось за закрепление в законодательстве поэтапного сокращения (до полного запрета) производства одноразовых пакетов из пластика для розничной торговли. Служба намерена сделать обязательным многократное использование "отдельных видов тары и упаковки". Роспотребнадзор также хочет закрепить юридически стимулирование применения многоразовой тары и саморазрушающихся материалов.

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