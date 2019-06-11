Роспотребнадзор хочет запретить уничтожать еду, пригодную к употреблению

Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Об этом говорится в перечне предложений ведомства, которые были подготовлены по запросу Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
— ...Считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, которые пригодны для употребления в пищу, — поясняется в документе, размещённом на сайте СПЧ.
Роспотребнадзор также предложил законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов как источников биоэнергетики.
Также ведомство высказалось за закрепление в законодательстве поэтапного сокращения (до полного запрета) производства одноразовых пакетов из пластика для розничной торговли. Служба намерена сделать обязательным многократное использование "отдельных видов тары и упаковки". Роспотребнадзор также хочет закрепить юридически стимулирование применения многоразовой тары и саморазрушающихся материалов.
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