В "Роскачестве" развеяли миф о "дышащих" подгузниках

По результатам исследования популярных брендов стало известно, все они полностью безопасны для малышей.

В лабораторию "Роскачества" отправились 29 популярных брендов детских подгузников, их проверили по 49 показателям. Как выяснилось, независимо от цены и страны происхождения они безопасны: нетоксичные, не содержат тяжёлых металлов и канцерогенов, не вызывают раздражения и аллергии.

При этом, как сообщается на сайте организации, опережающим требованиям стандарта соответствовали японские GOO.N и Merries, а также российские Libero, Mepsi и Pampers Premium Care. Небольшой недостаток обнаружен у лидера рейтинга — подгузников марки Bella. Выяснилось, что у них отсутствует индикатор влаги.

В то же время эксперты опровергли, что подгузник должен быть "дышащим", а всё потому, что таких просто нет и не может быть.

— Результаты наших испытаний показали, что все исследованные подгузники имеют нулевой показатель воздухопроницаемости, — говорится в сообщении.

Ранее в "Роскачестве" рассказали, на что обращать внимание при выборе подгузников.