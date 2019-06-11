В "Роскачестве" развеяли миф о "дышащих" подгузниках

В лабораторию "Роскачества" отправились 29 популярных брендов детских подгузников, их проверили по 49 показателям. Как выяснилось, независимо от цены и страны происхождения они безопасны: нетоксичные, не содержат тяжёлых металлов и канцерогенов, не вызывают раздражения и аллергии.
При этом, как сообщается на сайте организации, опережающим требованиям стандарта соответствовали японские GOO.N и Merries, а также российские Libero, Mepsi и Pampers Premium Care. Небольшой недостаток обнаружен у лидера рейтинга — подгузников марки Bella. Выяснилось, что у них отсутствует индикатор влаги.
В то же время эксперты опровергли, что подгузник должен быть "дышащим", а всё потому, что таких просто нет и не может быть.
— Результаты наших испытаний показали, что все исследованные подгузники имеют нулевой показатель воздухопроницаемости, — говорится в сообщении.
Ранее в "Роскачестве" рассказали, на что обращать внимание при выборе подгузников.
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