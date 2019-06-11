Опубликовано первое видео с пришедшим в сознание Алибасовым

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Сегодня, 11 июня музыкальный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского наконец-то вышел из состояния медикаментозного сна. Участники группы "На-На" желают Бари скорейшего выздоровления! Впереди гастрольный тур и новая программа, которую мы посвящаем тебе Бари! #группанана #бариалибасов #алибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #френдклубнана #нанаюбилей #бариалибасов
Группа "На-На" опубликовала в "Инстаграме" видеоролик, на котором запечатлён продюсер Бари Алибасов, который сегодня, 11 июня, вышел из медикаментозного сна.
На кадрах видно, что врачи просят его приподняться, но Алибасов не совсем понимает, что ему говорят.
Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. На два дня его ввели в медикаментозный сон. Сегодня, 11 июня, он пришёл в себя. Его PR-директор Вадим Горжанкин в беседе с Лайфом рассказывал, что продюсер потерял речь и забыл своё имя после выхода из медикаментозного сна.
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