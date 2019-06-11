Названы лучшие сериалы 2019 года

Кинокритики по итогам первой половины 2019 года составили список лучших сериалов. Об этом сообщает Variety.

В перечень вошли сериалы "Матрёшка", "Притворство", "Барри", "Я думаю, тебе стоит уйти с Тимом Робинсоном".

The Best TV Shows of 2019 (So Far) https://t.co/8mpZpvpzCJ — Variety (@Variety) 10 июня 2019 г.

Также в списке "Городские истории", "Другие двое", "Когда они нас увидят" и второй сезон сериала "Дрянь".

Ранее Лайф писал, что сериал "Чернобыль" стал самым популярным в истории, опередив "Игру престолов".