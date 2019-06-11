Задержанного экс-главу волгоградского СУ СК проверят на другие преступления

В СК России отмечают, что ведут "планомерную работу" по выявлению противоправных действий сотрудников правоохранительных органов.

Бывшего руководителя Следственного управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, который задержан по делу о покушении на губернатора области, проверят на причастность к другим преступлениям. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

— Следствие тщательно проверяет все имеющиеся данные, обеспечивая объективное расследование, — говорится в сообщении.

Также Светлана Петренко отметила, что Следственный комитет России проводит "планомерную работу" по выявлению и пресечению противоправных действий среди правоохранителей.

Напомним, покушение на губернатора, в котором изначально подозревают Мурзаева, было совершено ещё в 2016 году. Тогда несколько человек закидали дом главы региона Андрея Бочарова коктейлями Молотова.

Накануне стало известно о задержании по данному делу местного предпринимателя (его имя не раскрывается. — Прим. ред.).