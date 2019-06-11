PR-директор Алибасова не исключил версию о намеренном отравлении продюсера

Версия об умышленном отравлении музыканта будет рассматриваться очень "серьёзно".

Версия об умышленном отравлении музыкального продюсера Бари Алибасова полностью не исключена, однако подтвердить либо опровергнуть её должен сам основатель группы "На-На", когда придёт в сознание. Об этом заявил его PR-директор Вадим Горжанкин в беседе с журналистами.

— Когда Бари Алибасов придёт в сознание, будет рассматриваться версия криминального характера. Мы ждём, что он скажет, — пояснил он.

Также Горжанкин отметил, что не исключает того, что начнётся следствие, поскольку версия об отравлении будет рассматриваться крайне "серьёзно".

Кроме того, PR-директор Алибасова сообщил, что сегодня направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора с просьбой сообщить о результатах экспертизы. После того как они будут получены, "будут приняты решения о подаче в суд" искового заявления.

Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб. Сегодня продюсер вышел из медикаментозного сна. Лайф публиковал первое видео с пришедшим в сознание Алибасовым. Его PR-директор Вадим Горжанкин в беседе с Лайфом рассказывал, что продюсер потерял речь и забыл своё имя после выхода из медикаментозного сна.

Тем временем Роспотребнадзор занялся проверкой упаковки средства для прочистки труб "Крот" и выяснением того, соответствует ли она требованиям и нормам ГОСТа.