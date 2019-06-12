Путин поздравил граждан с Днём России: Отчизна неотрывна от нас

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днём России. С своём поздравлении, которое было озвучено в ходе вручения Госпремий, глава государства отметил, что отчизна не неотрывна.

— Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с праздником, с Днём России. Мы с самыми теплыми чувствами всегда думаем об Отечестве, о том, что значит для каждого из нас, всего многонационального народа России, — сказал Путин. — Отчизна неотрывна от нас, граждан России, от нашей ответственности за её настоящее и будущее, за наше стремление внести свой вклад в её процветание.

В честь Дня России в Кремле состоялось вручение Государственных премий. Так, лауреатом премии в области науки и технологий стали Валерий Митрованов, Владислав Пустовойт, Ефим Хазанов за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн, Владимиру Порханову, Владимиру Паршину, Владимиру Харченко присуждена премия за за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи, а за выдающийся вклад в востоковедение.

Премии вручались и за достижения в области литературы и искусства. Её получили Павел Басинский за вклад в развитие отечественной литературы, Николай Луганский — за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры; Елена Шатковская — за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России. В области гуманитарной деятельности премия присуждена Родиону Щедрину.