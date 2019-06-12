Додон поздравил Путина с Днём России

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил президента РФ Владимира Путина с Днём России, выразив надежду на укрепление отношений между двумя странами. Об этом глава республики написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Передаю самые добрые пожелания мира и процветания... Искренне убеждён в том, что традиционное полномасштабное сотрудничество между нашими странами будет неуклонно укрепляться к обоюдной пользе дружественных молдавского и русского народов, — написал президент Молдавии.

Свои поздравления с праздником уже высказали Майк Помпео (от имени президента США Дональда Трампа), президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Белоруссии Александр Лукашенко.