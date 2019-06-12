Команда Зеленского пообещала, что украинский останется единственным госязыком

Единственным государственным языком в Незалежной будет украинский, при этом в закон о языке могут быть внесены изменения. Об этом сообщил представитель лидера Украины в Раде Руслан Стефанчук в интервью информационному изданию "РБК-Украина".

— Если имплементация закона (о государственном языке. — Прим. Лайфа) будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь — единственным государственным языком на Украине есть и будет украинский, — сказал он.

В связи с этим он подчеркнул, что исключает возможность "отката" в декоммунизации. По мнению Стефанчука, законы о ликвидации идеологического наследия советского периода успешно работают. Однако в том случае, если необходимо будет "сделать что-то большее", президент Украины Владимир Зеленский приложит к этому "все усилия".

— Что касается конкретно законов о декоммунизации: они работают, и слава богу. Я уверен, что нам надо немного изменить точку зрения. Всё, что сделано, — прекрасно, — заключил политик.

Ранее Лайф писал, что 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая его подписал экс-президент Украины Пётр Порошенко. Согласно нормативному акту, граждане страны должны использовать государственный язык во всех сферах жизни.

Несмотря на то что закон вызвал волну недовольств, новый лидер Украины Владимир Зеленский не собирается обращаться в суд по поводу этого нововведения.