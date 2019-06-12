СМИ: В Судане произошла очередная попытка госпереворота

Иностранные СМИ сообщили, что устроить путч пытались офицеры, которые остаются верными бывшему режиму.

В Судане 12 июня снова произошла попытка госпереворота — на этот раз со стороны офицеров, оставшихся верными прошлому режиму, — против Переходного военного совета. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на свои источники.

Сейчас 68 офицеров-заговорщиков находятся под следствием. Также на днях было отправлено в отставку более 90 офицеров.

Напомним, на протяжении последних месяцев в стране не утихали акции протеста. Первоначально люди просили о снижении цен на продукты, однако позже это переросло в требования о смене политического режима. И 11 апреля в стране случился переворот, в результате которого военный совет отстранил от должности президента Омара аль-Башира. Свергнутый Башир был задержан.