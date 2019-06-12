США расширили санкции по Ирану

Минфин США расширил список санкций по Ирану. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

Так, в список попали двое граждан Ирака и компания South Wealth Resourses Company за связь с Корпусом стражей исламской революции (иранское военно-политическое формирование). Утверждается, что они помогали подразделению избегать санкций.

Напомним, ранее США внесли в санкционный список против Ирана девять физических лиц и 14 организаций. США утверждают, что ограничительные меры были введены против тех, кто якобы причастен к террористической деятельности и иранской ядерной программе.